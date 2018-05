Desde sexta-feira (25) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com as demais forças federais (Polícia Federal e Exército Brasileiro) realizaram a escolta de 95 veículos no estado.

Segundo a PRF o número de escoltas solicitadas por empresários e caminhoneiros até o momento passam de 100. Os pedidos são atendidos conforme uma classificação de prioridades que envolvem desabastecimentos das cidades e riscos de perda da mercadoria.