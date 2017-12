Desembargador acusado por advogado em bate boca é afastado

O desembargador Eduardo Gallo, que foi acusado por um advogado de pedir propina, foi afastado na manhã desta sexta-feira (15), pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Após a denúncia do advogado Felisberto Odilon Córdova em agosto deste ano, o Tribunal de Justiça abriu uma sindicância.

Segundo informações, durante as investigações outros quatro fatos, considerados graves, envolvendo o desembargador foram constatados. Gallo foi afastado pelo órgão especial do TJSC durante o curso dos processos.

Já a denúncia feita pelo advogado na sala de audiência ainda está segundo apurada. De acordo com as informações não foram encontradas provas e as investigações serão apuradas.

Denúncia

No dia 3 de agosto deste ano, durante sustentação oral na 1ª Câmara Cível,o advogado Felisberto Odilon Córdova acusou o desembargador Eduardo Gallo, relator do processo, de ter lhe pedido R$ 750 mil para julgar favoravelmente aos seus interesses. A causa envolve uma disputa de R$ 35 milhões.

O julgamento foi suspenso e o Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foram notificados.

Confira o vídeo: