Desembargador Alexandre Bastos é o novo presidente da 2ª Seção Cível

A partir desta segunda-feira (13), o desembargador Alexandre Bastos responde pela presidência da 2ª Seção Cível. No início de sua primeira sessão ocupando esse cargo, ele falou da satisfação de receber tal responsabilidade. Além disso, cumprimentou os alunos do oitavo semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que estavam presentes na sessão.

O presidente recebeu felicitações por parte de seus colegas desembargadores e da Procuradora de Justiça, a qual expressou sua satisfação de ser presidida por ele, o desejando uma profícua gestão.

As sessões de julgamento da 2ª Seção Cível são realizadas toda segunda segunda-feira do mês e participam dela, além do Des. Alexandre Bastos (presidente), os desembargadores Dorival Renato Pavan, Marco André Nogueira Hanson, Marcelo Câmara Rasslan e Nélio Stábile.