Desembargador e juiz de MS são homenageados pela Polícia Civil

A solenidade foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (29), o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Romero Osme Dias Lopes, e o juiz Deyvis Ecco, da 2ª Vara Criminal de Corumbá, foram agraciados com a Medalha Prêmio outorgada pela Polícia Civil, em comemoração ao Dia do Policial Civil. A solenidade foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.



A Medalha Prêmio, instituída por meio do Decreto n° 5.281/1989 e outorgada pelo Decreto n° 4.609/17, representa a mais alta comenda concedida pela Polícia Civil. É o reconhecimento aos que se destacaram pelo trabalho, dedicação, destemor, desprendimento e atuação na repressão à violência e criminalidade, fortalecendo a investigação criminal e a busca pela verdade real.



O agente de polícia judiciária Adilson Rodrigues da Costa, que integra a equipe da Assessoria de Inteligência do Tribunal de Justiça, recebeu a Medalha Tempo de Serviço 10 Anos.