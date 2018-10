O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, desembargador João de Deus Gomes de Souza, vai homenagear 29 personalidades que ajudaram a construir a história da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, em comemoração aos 25 anos do órgão na qual preside.

A solenidade para entrega das medalhas será realizada nesta sexta-feira, 5 de outubro, às 19 horas, na Sala de Sessões do Tribunal Pleno do TRT-MS, que fica na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208, no Parque dos Poderes.



Dois ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) estão entre os homenageados e vão participar do evento. Márcio Eurico Vitral Amaro que foi o primeiro presidente do TRT/MS, entre 1993 e 1994 e Guilherme Augusto Caputo Bastos que já atuou como juiz presidente da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Dourados, em 1991.

História

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região foi criado pela lei n. 8.431, em 1992, tendo sido instalado em 8 de janeiro de 1993. Antes disso, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul era vinculada ao TRT do Distrito Federal. No primeiro ano de funcionamento, o TRT/MS julgou 2.600 processos advindos da 10ª Região. Essa média - de cem processos a cada sessão ordinária - inaugurou com sucesso a prestação jurisdicional da nova Corte Trabalhista de Mato Grosso do Sul.



Atualmente, o TRT/MS está presente em 27 municípios do estado e possui 26 Varas do Trabalho, quatro Postos Avançados e cinco Varas Itinerantes. Ao longo desses 25 anos de instalação, a Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul julgou quase 540 mil processos de 1º Grau e recebeu mais de 552 mil ações trabalhistas. Já no 2º Grau foram solucionados 160 mil processos e quase 166 mil recebidos.



Até 2005, a média era de 15 mil processos julgados, por ano, pelas Varas do Trabalho do Estado. Entre os anos de 2006 e 2012, subiu para 23 mil ações de 1º Grau solucionadas. A partir de 2013, a quantidade média passou para cerca de 30 mil processos julgados, por ano.

Confira quem são os homenageados:

Abdalla Jallad - desembargador do TRT/MS;

Aluir José Comparin - servidor do TRT/MS;

Aparecido dos Passos - advogado;

Brígida Brites Marques - servidora aposentada do TRT/MS;

Daisy Vasques - desembargadora do TRT/MS;

Elenice Pereira Carille - advogada;

Esacheu Cipriano do Nascimento - advogado;

Eurênio de Oliveira Júnior - juiz do trabalho;

Fernando Camilo de Carvalho - advogado;

Geralda Pedroso Toscano - desembargadora do TRT/MS;

Guilherme Augusto Caputo Bastos - ministro do TST;

Humberto Teixeira - ex-prefeito de Dourados;

Idelmar da Mota Lima - Presidente Estadual da Força Sindical do Estado de Mato Grosso do Sul;

Jefferson Luiz Pereira Coelho - subprocurador-geral do trabalho;

João Frederico Ribas - in memoriam;

Jorge Marques Batista - servidor aposentado do TRT/MS;

José Gonçalves Fernandes - juiz do trabalho;

Juarez Marques Batista - advogado;

Luiz José Guimarães Falcão - ministro do TST;

Marcelo Antônio Nakao - servidor do TRT/MS;

Marcio Eurico Vitral Amaro - ministro do TST;

Mário Pedro de Cerqueira Caldas - ex-prefeito de Campo Grande;

Newley Alexandre da Silva Amarilla - advogado;

Pedro Pedrossian - in memoriam;

Rivan Duarte - juiz do trabalho;

Rosângela Aparecida Pereira de Mello - servidora do TRT/MS;

Sebastião Weiber Cavalari - advogado;

Wilson Barbosa Martins - in memoriam;

Wilson Farias do Rego - servidor aposentado do TRT/MS;