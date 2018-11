Manoel era paulista e atuou por mais de 30 anos no judiciário de Mato Grosso do Sul

O desembargador Manoel Mendes Carli, 70 anos, estava internado há alguns dias na Clínica Campo Grande em decorrência de complicações de um câncer. Na sexta-feira (16), por volta de 12h o estado de saúde do magistrado piorou com o começo irreversível do quadro clínico de falência múltipla dos órgãos. Ele estava licenciado de suas funções no tribunal desde o mês de junho. A morte de Manoel Carli foi confirmada pela família, no final da tarde deste sábado (17).

O desembargador era natural da cidade de Andradina-SP, se formou em direito pela Faculdade de Direito Laudo de Camargo, em Ribeirão Preto-SP, em 1975, vindo posteriormente para o Mato Grosso do Sul.

Em 1982, foi nomeado para o cargo de juiz substituto, tendo iniciado o exercício no setor judiciário. Como juiz, ele passou pelas cidades de Mundo Novo, Três Lagoas e Campo Grande.

Em 2009, Mendes fora convocado para exercer as atribuições de desembargador, junto à 2ª Turma Criminal de Campo Grande. Em 2010, foi promovido, por antiguidade, a desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Amigos, familiares e autoridades lamentaram a morte do desembargador e prestam homenagens. O velório será realizado no saguão do Tribunal de Justiça. Os horários de início do velório e do sepultamento ainda não foram informados.

Luto

Considerando os relevantes serviços prestados pelo magistrado, em razão do falecimento, a administração do TJMS decreta luto oficial, por três dias, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.