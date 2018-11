O presidente da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, será um dos palestrantes do I Congresso Global de Direitos Humanos que acontecerá em Lamego - Portugal. O evento será no Teatro Ribeiro Conceição, entre os dias 16 a 19 de janeiro de 2019. Segundo a programação do congresso , o desembargador vai palestrar na manhã do dia 17.

A palestra terá o tema “Novas Políticas de Cidadania e de Desenvolvimento Sustentável”, em parceria com instituições de diversos países, entre elas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A partir do acordo intergovernamental, o evento pretende debater a educação dos direitos humanos, que é liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que vai elaborar um plano de ação, denominado “Agenda 2030”, que contém o conjunto de 17 objetivos globais para o desenvolvimento sustentável (ODS).

O Desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, além de ser Mestre e Doutor em Direito pela PUC/SP, e integrar atualmente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), abordará o tema “Drogas, Violência e Inclusão”, no contexto brasileiro e europeu.

A abordagem será voltada para a necessidade de mudança da cultura do encarceramento em massa das populações mais vulneráveis, que são os jovens, os pobres, os negros e as mulheres, que terminam por ser envolverem com drogas, e segundo o desembargador Ruy Florence, são dramaticamente violentadas nas prisões, ao invés de serem incluídas em programas de recuperação e (re)socialização, fórmula viável, já adotada com sucesso em alguns países, de romper o círculo vicioso da criminalidade e violência.

Para quem quiser saber mais a respeito dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), clique aqui.