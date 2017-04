Desemprego no MS cai 1,45% no primeiro trimestre deste ano

Taxa de desemprego caiu 1,45% em Mato Grosso do Sul no primeiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Caged-TEM (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego), divulgados na semana passada. De acordo com o levantamento, foram 59.816 demissões em todo o Estado nos meses de janeiro, fevereiro e março desse ano. Nos três primeiros meses do ano passado o número chegou a 60.701 desligamentos.

A pesquisa do Caged é realizada em municípios com mais de 30 mil habitantes. Em Mato Grosso do Sul entram no levantamento as cidades de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

No acumulado deste ano, Coxim foi o município que mais demitiu, gerando um saldo negativo de 254 postos de trabalho fechados nos meses de janeiro, fevereiro e março. Na sequência aparecem as cidades de Aquidauana (-56), Dourados (-55) e Amambai (-24). Entretanto, no mesmo período de 2017, o saldo de empregos é positivo: criação de 2.288 novos trabalhos de carteira assinada, com destaque para Três Lagoas (774), Campo Grande (435) e Nova Andradina (329). Os resultados são as somatórias entre os números de contratações e demissões.

Mato Grosso do Sul se destaca, nacionalmente, ao ocupar a terceira colocação no ranking de geração positiva de empregos. Apenas no mês de março deste ano, foram criados 1.245 novos empregos com carteira assinada. A quantidade é 565% superior à registrada no mesmo mês de 2016, quando foram gerados 187 novos empregos.

“Essa é uma notícia excelente para o Estado e é resultado direto das políticas de desenvolvimento adotadas pelo governador Reinaldo Azambuja. Tivemos o melhor março desde 2013. Estamos recuperando e fortalecendo a nossa capacidade de gerar empregos, através de investimentos, retomada de atividades e austeridade administrativa muito forte”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.