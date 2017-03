Desesperada, dona de cão sumido paga até R$ 200 por recompensa

Um cachorro da raça vira-lata está desaparecido desde o dia 9 de fevereiro, após fugir de uma residência, localizada na região da Moreninhas 2, em Campo Grande.

“Estava tapando um buraco na frente da minha casa após a construção de uma varanda, quando por descuido deixei o portão aberto e o Vitorio saiu”, relata a dona do animal.

Desesperada, Talita Albuquerque que é proprietária do cão, disse ao Portal JD1 que o sumiço de Vitorio mudou completamente a sua vida. “Não consigo mais pensar em nada, já até reprovei em provas para tirar habilitação. E outra, nessas últimas semanas comecei a ter gastrite e ter problemas estomacais. A cada dia que passa os problemas de saúde começam a aparecer de tanto que estou preocupada com ele”, comenta.

Talita relata que Vitorio, que tem 4 anos, é um cão muito dócil apensar de ser bem grande. Nesses últimos 30 dias de angustia, Talita comenta das tentativas frustradas para encontrar o seu amado cão. “Uma vez a foto dele apareceu na TV, e uma mulher entrou em contato relatando que tinha encontrado um cachorro nas Moreninhas no mesmo dia do sumiço dele. Ela me ligou e informou o seu endereço, mas quando encontrei a residência no Jardim Tijuca, fui informada pelos donos do imóvel que não tinha nenhum cão ali. Aquilo me frustrou demais”,

Em uma publicação em redes sociais, Talita que hoje é autônoma, relata o desespero para encontrar o cachorro, anunciando uma recompensa de R$ 200. “Bom dia! Mais de um mês sem você meu filho, mais eu não vou desistir , então vamos lá. Ele sumiu dá moreninha 2, e atende pelo nome de Vitório, é dócil porém assustado, por favor quem puder compartilhar eu agradeço eternamente. RECOMPENSA DE R$200”, diz a publicação em redes sociais.

Quem tiver alguma informação sobre o Vitorio pode entrar em contato no número 99294-0305.