O militar, Leonardo Abreu de 18 anos está desaparecido desde o último domingo (12), após ser deixado por um colega na porta do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande. Segundo familiares, testemunhas entraram em contato informando ter visto o jovem nas imediações do bairro Guanandi, na noite de ontem (15).

“Recebi duas ligações ontem, em horários diferentes relatando que viram meu filho nas imediações do bairro Guanandi. Eu mesmo conheço um dos seus colega que mora na Vila Alba. Liguei para ele, e confirmou que não viu Leonardo pela cidade. Não sei mesmo onde ele esteja”, relata Jussara de Abreu, mãe do jovem.

Preocupados com o desaparecimento e falta de notícias, oficiais do Comando Militar do Oeste foram até Terenos conversar com a mãe do jovem. “Eles estiveram aqui na terça-feira (14), e informaram que viram todo sistema de monitoramento e afirmaram que ele não entrou no quartel. Se mostraram bastante atenciosos, mas relataram as regras que serão seguidas caso ele não aparecer até a próxima segunda-feira”, comentou.

Segundo a mãe de Leonardo, o jovem teve problemas com drogas no ano passado. “Ele chegou a usar maconha, conversamos e até entramos em atrito. Em outubro ele saiu de casa e foi morar com meu irmão, aqui em Terenos, mas retornou para casa no início deste ano. Ele sempre relatava que estava bem e tinha parado de consumir”.

Nesta quinta-feira (16), faz cinco dias que Jussara não tem notícias do seu filho, e desesperada procura por informações sobre o paradeiro do jovem. “Estou indo a Campo Grande até o final dessa semana bater perna nas regiões onde foi informados ter visto Leonardo. Espero que ele retorne logo para asa, ele nunca ficou tanto tempo longe da gente”.

Qualquer informação sobre o jovem podem ser repassadas para a família no número (67) 992288651 ou para a polícia pelo 190.