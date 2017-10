Desgovernada, motorista atropela ciclista e pedestre

A condutora de um veículo Astra causou um grave acidente no início da tarde desta segunda-feira (2), em Nova Andradina.

De acordo com informações do site Nova News, a condutora perdeu o controle do veículo no cruzamento das Avenidas Ivinhema e José Heitor de Almeida Camargo e atropelou uma ciclista de 77 anos que atravessava a via e foi arremessado no para-brisa do veículo.

Com o choque, a condutora perdeu o controle do veículo e foi parar na calçada do cruzamento, vindo em seguida a atingir um telefone público existente no local, atingindo também uma pedestre. Pelo apurado, ela seria uma adolescente de 13 anos.

Ambas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’ com ferimentos graves. As duas ocupantes do Astra nada sofreram no acidente. A identidade dos envolvidos ainda não foi revelada.