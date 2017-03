Desgovernado, carro invade imóvel e mata moradora que estava em cadeira de fio

Tânia Carneiro Flores morreu na manhã desta quinta-feira (9), quando um Toyota Corolla invadiu a residência, localizada na rua Oliveira Marques, região central de Dourados. A vítima estava sentada em cadeira de fio em frente ao imóvel, quando foi prensada na parede.

Segundo Dourados News, o acidente aconteceu por volta das 10h40, próximo ao Hospital da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul. De acordo com testemunhas, o Corolla seguia pela via, quando teria colidido contra outro veículo, modelo Gol, perdendo o controle da direção, invadindo a casa onde a vítima morava.

Com a velocidade do impacto, o portal chegou a ser derrubado e o automóvel foi parar na parede da casa. O socorro chegou a ser acionado, mas Tânia já se encontrava morta.

Segundo a reportagem, a vítima é irmã de Vanderlei Carneiro, que concorreu à disputa pela prefeitura de Dourados no ano passado.