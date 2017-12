Designer dá dicas de acessórios para quem vai passar Revellion na Praia

Ano novo na praia pede um estilo mais despojado e cheio de conforto. Mas como manter o charme e a beleza com pouca produção?

Assim como nas roupas, os acessórios pedem peças em harmonia com o momento.

A designer de joias e empresária que tem feito sucesso na rede social, Analú Dietrich, da Alada Store, selecionou algumas dicas para quem quer começar o ano de 2018 com muito estilo.

CONFIRA:

ALL WHITE - Se vai passar toda de branco, uma boa é poder contrastar com peças coloridas, que vão trazer vida para o look! Um mix de pulseiras, colares com pedras naturais em cores fortes ou um maxi brinco.

CHARME e PRATICIDADE - Calor e maresia podem não ser as melhores companhias do cabelo. Mas que tal fazer um coque bagunçado estratégico para evidenciar aquele piercing fake de orelha? Tem vezes que alguém nos chama a atenção e a gente não sabe dizer exatamente o por que. São pequenos detalhes que harmonizam o conjunto.

ZEN - Se você está numa vibe zen, mais mística ou good vibes. Fica estiloso e bonito combinar acessórios de acordo com o tema. Buda sempre está em alta!

PROTEÇÃO - Amuletos como o olho grego e patuás tem tudo a ver e ficam lindos! Tanto na prata como no ouro, a cor azul destaca a peça.

SEREÍSMO - E já que está na praia, que tal virar uma sereia? Acessórios ligados ao sereísmo permanecem tendência! Conchas, cauda de sereia, estrelas do mar, búzios, madrepérolas... Lembrando que as pérolas voltarão em 2018!

Aproveite essas dicas valiosas e arrase nas festas de virada de ano sem esquecer de que o mais importante para realçar seus acessórios é um belo sorriso no rosto e muito amor.