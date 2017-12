Desmoronamento causa interdição total na MS-141

Parte da pista da MS-141 desmoronou no Km 28, entre Ivinhema e Naviraí, provocando a interdição total do local em ambos os sentidos.

De acordo com a PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual), por volta de 0h30 deste domingo (24) usuários que passavam avisaram que naquele trecho não havia possibilidade de trafegar qualquer tipo de veículo.



A interdição foi feita pela equipe da Agesul de Naviraí que esteve juntamente com os policiais rodoviários.



Ainda não há previsão de liberação da rodovia por conta das constantes chuvas.



Rotas alternativas



A alternativa para quem sai de Naviraí em direção na Ivinhema e a utilização da BR-163 sentido Caarapó a Dourados e quem sai de Dourados, a melhor rota é a MS-376, passando por Fátima do Sul, Vicentina, Glória de Dourados Deodápolis e finalmente Ivinhema.



Uma outra rota alternativa para quem sai de Naviraí é utilização da MS-145 passando pela Fazenda Cupurai sentido ao Nova Estrela e no Km 39, ou seja 2 Km após a entrada da fazenda Curupai deverá pegar a direita e andar mais 18 km pela MS-283 em direção a MS-141 e Rio Curupai (próximo a Sete Placas) e seguir agora pela MS-141 para Ivinhema.



Apesar da possibilidade, nesse trajeto a PMRE recomenda somente veículo de passeio e com tração nas quatro rodas em razão da estrada não estar em boas condições, por conta do excesso de chuvas.



E para quem sai de Ivinhema deverá entrar a direita na MS-283 , 5 Km após a entrada das Sete placas e fazer o caminho inverso.