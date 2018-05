Larissa Lais de Souza Fontoura, de 23 anos, viúva do vendedor, Camilo Freitas da Silva, disse que a cabeleireira, Joice Espínola da Silva, destruiu a sua família após matar seu marido. O crime aconteceu no domingo (20), em Três Lagoas, quando a autora interferiu em uma discussão entre o casal e desferiu um golpe de faca no peito da vítima.

À Rádio Caçula FM, Larissa contou que estava voltando para a casa com o marido quando os dois começaram a discutir dentro do carro. O motivo à briga seria porque a viúva insistia em dirigir o veículo.

Segundo o site, o vendedor encostou o carro e os dois desceram e passaram a discutir sobre quem iria dirigir o veículo, momento em que a cabeleireira viu a cena e começou a gritar com a vítima, dizendo que Camilo estava agredindo a esposa.

Irritado, Camilo acabou xingando a autora e pediu para que não se “intrometesse” no assunto. A cabeleireira não gostou da atitude da vítima, pegou uma faca e passou a persegui-lo. Larissa contou que pediu para que a autora não matasse seu marido, contudo, foi ignorada.

Joice teria, com a ajuda do filho adolescente que segurou a vítima, desferido o golpe de faca no peito de Camilo. Também à rádio, a viúva contou que o vendedor nunca a havia agredido e que a filha do casal chama o tempo todo pelo pai.