Detenta escala portão e foge de presídio no dia do aniversário

A mulher escalou o portão de uma das celas e fugiu por cima do telhado do presídio

Agentes penitenciários flagraram por volta das 12h deste domingo (3), uma mulher fugindo do Estabelecimento Penal de Ponta Porã ao escalar o portão de uma das celas e saltar pelo telhado do presídio.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, Thaís Fernanda Costa, 27 anos, estava recolhida na cela disciplinar, localizada no pátio sem cobertura da unidade com outra detenta. As duas iriam tomar banho de sol e fazer a limpeza diária da cela.

Quando as agentes penitenciárias abriram a porta da cela, a mulher foi vista escalando o portão e subindo no telhado. O alarme foi disparado e toda a segurança do presídio ficou em alerta, assim como a guarda externa.

A Polícia Militar também prestou apoio nas buscas, mas a detenta não foi encontrada. Por coincidência a detenta fazia aniversário na data da fuga. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.