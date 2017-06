Detento é assassinado dentro da própria cela em Dourados

O detento, Júlio Ferreira da Costa, 25 anos, foi morto pelo parceiro de cela, Bolivar Penzo Rocha, 37, na Penitenciária Estadual de Dourados (PED) – a 228 km de Campo Grande. O homem foi encontrado, caído no chão, na manhã dessa quinta-feira (15) por um agente penitenciário. Além de ser espancado, há a suspeita de que algo tenha sido introduzido no ânus da vítima.

O agente, Edmar Leite Silva, disse à polícia que durante a conferência geral do turno da manhã, durante a troca de plantão, percebeu que havia algo de errado na cela 88. O servidor disse que a cela estava escura e as janelas estavam fechadas com cobertas, ao abrir a “boqueta” da porta Edmar visualizou o preso caído no chão.

De acordo com o registro policial, a vítima foi encontrada com as com as mãos amarradas com tecido, provavelmente uma camiseta, com alguns sacos amarrado no rosto e com sinais de lesão na cabeça, que estava com muito sangue. O detento morto também apresentava lesão nos testículos, além de que algo foi introduzido em seu ânus.

Agentes não descartam outros cúmplices no crime

Ainda de acordo com o relato do agente, alguns presos, os chamados celas livres, ficam soltos no raio I até as 17h45h, e tem a possibilidade de algum desses presos ter auxiliado o autor, Bolivar Penzo, na execução do crime. O acusado foi encaminhado à delegacia onde foi lavrado o Auto de Infração em Flagrante. A polícia não sabe o que teria motivado o crime, o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.