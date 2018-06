Detento é encontrado morto em penitenciária

Na tarde desta quarta-feira (20), um interno foi encontrado morto na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

De acordo com o boletim e ocorrência, um agente penitenciário foi informado que havia um interno que aparentemente havia cometido suicídio. O fato aconteceu por volta de 14h, na cela 19 do lado ‘B’, na ala 4. Eliel Costa Soares, 26 anos, foi encontrado pendurado no banheiro da cela com uma coberta amarrada no pescoço.

Conforme a ocorrência, os presos que dividem o espaço com o rapaz disseram não ter visto como aconteceu o fato.

Uma equipe da Perícia Técnica se deslocou ao local para realizar levantamentos a respeito do caso. A situação acabou registrada como homicídio. Peritos realizaram os levantamentos de praxe e o caso será investigado.