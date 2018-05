Detento integrante de facção pula muro e foge de presídio

De acordo com a Polícia Militar ele era integrante de uma facção criminosa

Na madrugada desta sexta-feira (11), um detento do regime semiaberto fugiuda Colônia Penal Industrial “Paracelso de Lima Vieira Jesus”, em Três Lagoas.

Daniel Henrique Pereira, de 20 anos, teria pulado o muro do presídio e de acordo com a Polícia Militar, ele era integrante de uma facção criminosa. Ele foi preso em 15 de fevereiro do ano passado e cumpria pena pelos crimes de roubo e furto. A polícia apura ainda o suposto envolvimento dele em assaltos a uma rede de loja de eletrodoméstico e eletrônicos, que ocorreu em 2017, em Três Lagoas.

Segundo o site JP News, o comandante do 2º Batalhão da PM, Ênio de Souza, disse que os policiais realizam rondas na região para localizar o detento. A fuga foi constatada pelos agentes penitenciários durante revista nas celas.