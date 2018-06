Detento morre a caminho do hospital após ter princípio de infarto

Um interno do sistema prisional de Ponta Porã sofreu princípio de infarto e morreu a caminho do Hospital Regional, em Ponta Porã.

Segundo informações Porã News, o interno Emerson Antunes Franciolli, 39 anos, teria sofrido sintomas de infarto na madrugada de domingo (24), e que a situação foi comunicada a Policia Militar para a realização da escolta e foi alertada os integrantes do Corpo de Bombeiros para o translado do detento ao Hospital Regional, de Ponta Porã.

O interno se encontrava há dois meses na instituição prisional por trafico de drogas. Emerson não chegou com vida no hospital em razão do infarto. O caso foi comunicado as autoridades do judiciário e a polícia de Ponta Porã, que registrou o óbito como morte a esclarecer.