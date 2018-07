Detento morre em hospital após ser agredido por colegas de cela

Ivan Vieira de Mello, 32 anos, morreu na sexta-feiran (13), no hospital municipal de Dois Irmãos do Buriti após ser agredido por colegas de cela no presídio da cidade.

De acordo com o registro policial, pela manhã, Ivan foi levado para a unidade de saúde com hematomas pelo corpo. Ele reclamava de dores nas pernas.

Após uma bateria de exames, a equipe médica não encontrou problemas graves, receitou antibiótico ao rapaz e o liberou para voltar ao presídio. No fim da tarde, no entanto, Ivan voltou ao hospital com insuficiência respiratória e em estado grave.

Ele não respondeu ao tratamento e acabou evoluindo para uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimar o rapaz, mas ele não resistiu e morreu. Ainda segundo a equipe médica, o detento já havia sido atendido na quarta-feira (11), depois de ser agredido por colegas de cela.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti.