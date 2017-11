Detento morre enforcado em penitenciaria de Dourados

Na tarde dessa quarta-feira (1º) durante o período de banho de sol dos detentos do Presídio Estadual de Dourados (PED), Leonardo Soares Rosa de 27anos, foi encontrado enforcado por um agente penitenciário que fazia a verificação de rotina.

Segundo informações prestadas pelo agente penitenciário durante o banho de sol o ele foi verificar o visor de segurança que da acesso a galeria B do Raio II, e viu que havia um preso pendurado pelo pescoço, na grade de segurança do fundo da ala B, do Raio II.

Naquele momento haviam 347 internos, todos os que estavam alojados nas celas das galerias B, e o agente não pode identificar o autor dos fatos.

Uma equipe da 2° Delegacia de Policia compareceu ao local acompanhado da pericia técnica. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.