Detentos de Jardim recebem curso de artesanato em osso

A iniciativa teve o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual

O aprendizado de artesanato em osso trouxe inovação profissional aos detentos do Estabelecimento Penal “Máximo Romero” de Jardim. O curso foi realizado por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a empresa Amo Bio Design, que proporcionou, voluntariamente, todos os ensinamentos. A iniciativa teve o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual.

Com 100 horas/aula, a capacitação envolveu a participação de quatro internos, que aprenderam a técnica de entalhar desenhos com a matéria-prima. Além de ganharem novos conhecimentos, todos os detentos receberam certificados do curso e a remição de oito dias da pena, conforme a Lei de Execução Penal, que estabelece que a cada 12h de estudo se reduz um dia de pena.

Graças ao sucesso da iniciativa, um dos internos que concluíram o curso vai passar para o regime semiaberto e será empregado na empresa que realizou essa parceria. “Vai colocar em prática tudo o que aprendeu, e esse resultado nos traz muita satisfação, além de motivar outros detentos a se profissionalizar”, destacou o diretor da unidade prisional, Maycon Roslen de Melo.

Para o diretor do presídio, este curso gerou efeitos positivos ao contribuir com a ressocialização e proporcionar formação profissional dos internos. “É nossa obrigação, como agentes do sistema penitenciário, possibilitar novas chances de reinserção social aos privados de liberdade, e fornecer trabalho tem sido uma das soluções mais produtivas para eles, pois poderá ser usado como fonte de renda assim que conquistarem a tão sonhada liberdade”, ressaltou o dirigente.

Formatura

Este mês foi realizado o encerramento da primeira etapa do curso de artesanato em osso, que teve duração de fevereiro a maio deste ano. Ministrado pelos artesãos Assunção Alves e Davi Rogério Ojeda, ambos da empresa Amo Bio Design, que proporcionou voluntariamente todos os ensinamentos.

Participaram da solenidade de encerramento da qualificação a juíza da Execução Penal de Jardim e diretora do fórum local, Penélope Mota Calarge; o promotor de Justiça, Allan Cobacho do Prado; o presidente da Câmara Municipal, vereador Fernandinho Ramos; a secretária Municipal de Assistência Social, Rosineide Maciel da Silva, que representou o prefeito Guilherme Alves Monteiro; além dos agentes penitenciários da unidade e os artesãos que ministraram as aulas.