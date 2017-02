Por questões de segurança, detentos apontados como líderes de facções criminosas que agem em Mato Grosso do Sul foram transferidos na manhã desta segunda-feira (20) para presídios federais de segurança máxima. De acordo com a assessoria da PF, não foram divulgados onde esses detentos foram transferidos.

Segundo informações, os presos tem nome de destaque nas facções do Primeiro Comando da Capital (PCC) e no Comando Vermelho (CV), onde o pedido de transferência foi feita pelo Governo do Estado.

Sem divulgar mais detalhes, a assessoria de comunicação da Polícia Federal não informou quantos detentos e nem nomes por questões de segurança.