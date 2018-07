Detentos sobem em caixa d'água para reivindicar transferência de presídio

Agentes penitenciários tentam negociar com os detentos

Na manhã desta sexta-feira (13), três detentos iniciaram um suposto motim no Instituto Penal, localizado no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Neste momento, os presos estão em cima da caixa d'água da penitenciária, de forma a chamar a atenção dos agentes penitenciários. Eles cumpriam medidas disciplinares e reivindicam transferência para unidade do interior de Mato Grosso do Sul.

A assessoria de comunicação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), nega o motim e esclarece que a situação é pontual. Os três presos estavam na ala disciplinar, quando subiram na caixa d'agua para reivindicar transferência, alimentação e atendimento médico. De acordo com assessoria, as reivindicações de alimentação e atendimento são infundadas, já que os detentos recebem os serviços diariamente.

A diretoria de operações e o comando de ações penitenciário da AGEPEN estão no local tentando negociar para que os presos desçam da caixa d'água.