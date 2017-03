Detran abre concurso educativo para profissionais da educação e estudantes

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou na última sexta-feira (10) no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital do concurso educativo “Minha escolha faz a diferença no trânsito”. Serão selecionados projetos e trabalhos desenvolvidos por profissionais da educação e estudantes das escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul no ano letivo de 2017.

O objetivo do concurso é propor aos professores e alunos a realização de estudos sobre o pedestre, passageiro e dispositivo de retenção adequado para o transporte de crianças até 10 anos de idade, considerando as condições da mobilidade e da acessibilidade.

O concurso é dividido nas seguintes categorias: profissional da educação infantil, profissional do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e estudante do ensino fundamental (6º ao 9º ano). Os trabalhos classificados serão premiados com notebook, smartphone, tablet e data show, conforme previsto no edital.

Para obter cópia da Ficha Pedagógica VIII, ficha de inscrição e o edital do concurso, as escolas deverão acessar o site do Detran-MS. A entrega dos trabalhos, tanto para as instituições da capital, como do interior do Estado, deverá ocorrer até o dia 18 de agosto de 2017.

O edital completo pode ser conferido nas páginas 14 e 15 da edição nº 9.366 do Diário Oficial do Estado (DOE). As dúvidas sobre o concurso e seu regulamento podem ser esclarecidas através do e-mail: [email protected]