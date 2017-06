Detran abre inscrições para Curso de diretor Geral e de Ensino de CFC

Inscrições para o Curso de Formação de Diretor Geral e de Ensino de Centros de Formação de Condutores (CFC), estão abertas a partir desta quinta-feira (1).

O curso oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, disponibiliza 40 vagas para o curso que acontecerá em Campo Grande.

Com carga horária de 65 horas/aulas, as aulas serão presenciais e compostas pelas seguintes disciplinas: Noções Gerais de Administração, Noções de Direito Administrativo, Gestão de Pessoas, Noções de Administração e Supervisão Escolar e Papel do CFC na Sociedade.

As aulas acontecerão no período de 7 a 23 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h25, no bloco 19 da sede do Detran, que está localizado na MS-080, km 10, saída para Rochedo.

Para participar do curso, o candidato deve possuir, no mínimo, 21 anos de idade; ser habilitado, no mínimo, há dois anos; possuir escolaridade mínima comprovada de Ensino Superior completo; apresentar o certificado de conclusão do Curso de Formação para Instrutor de Trânsito realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado, do Distrito Federal ou por entidade credenciada e, se for o caso, apresentar também o certificado de conclusão do curso de Atualização para Instrutores de Trânsito; e ter sido aprovado em avaliação psicológica para fins pedagógicos.

Os interessados no curso de Formação de Diretor Geral e de Ensino de CFC devem realizar a inscrição, exclusivamente, no site Detran-MS, durante o período de 1° de junho a 7 de julho.

O edital com todas as informações do curso está disponível nas páginas 13 e 14 da edição nº 9.421 do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.