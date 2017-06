Detran alerta para os perigos de misturar álcool e direção

No mês de junho são realizadas festas juninas em todas as regiões do país, e junto com as comemorações vem a perigosa combinação do álcool e direção, uma mistura que nunca dá certo.

Dirigir alcoolizado está entre os cinco principais fatores de risco para a mortalidade no trânsito. Apesar da Lei Seca sancionada em 2008, com o intuito de minimizar o alto índice de mortes em decorrência do consumo de bebida alcoólica e de todas as punições, ainda é visível a falta de consciência de alguns motoristas.

Em Mato Grosso do Sul, no ano de 2016, de janeiro a maio, foram registradas 1.117 infrações de alcoolemia. Já em 2017, no mesmo período 1.247, o que representa um acréscimo de 11.6%.

Para o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Luiz Alexandre da Silva, um motorista que dirige embriagado torna-se um perigo para todos os demais motoristas, pedestres e para si. “Nós realizamos operações com o objetivo de preservar vidas, fazendo com que o cidadão respeite as leis. O país paga um alto custo pelos acidentes de trânsito, impacta em diversos setores, mas principalmente na saúde. A luta de combate à embriaguez, reflete na mudança de hábito. O motorista deve ter a consciência que estando alcoolizado, coloca a vida de todos em risco”, conclui da Silva.

O Brasil está entre os países que estabeleceram a tolerância zero para o consumo de bebida alcoólica por motoristas, e entre os mais de 130 que usam o teste do bafômetro como forma de garantia do cumprimento da lei, de acordo com o relatório global da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) aborda o tema em campanhas educativas de maneira sistemática ao longo do ano, e ainda o tema é recorrente em ações que antecedem feriados. “A maioria das pessoas abordadas em nossas campanhas de rua, se mostram receptivas, comentam, indicam locais para a atuação do órgão, cobram mais fiscalização, porém, infelizmente ainda há aquelas que são inflexíveis em relação a abordagem”, afirma o gestor de educação e segurança de trânsito do Detran, Ivar Custódio da Silva.

Efeitos do álcool no corpo humano

CAS (g/100ml)

Efeitos sobre o corpo

0,01-0,05

Aumento do ritmo cardíaco e respiratório

Diminuição das funções de vários centros nervosos

Comportamento incoerente ao executar tarefas

Diminuição da capacidade de discernimento e perda da inibição

Leve sensação de euforia, relaxamento e prazer

0,06-0,10

Entorpecimento fisiológico de quase todos os sistemas

Diminuição da atenção e da vigilância, reflexos mais lentos, dificuldade de coordenação e redução da força muscular

Redução da capacidade de tomar decisões racionais ou de discernimento

Sensação crescente de ansiedade e depressão

Diminuição da paciência

0,10-0,15

Reflexos consideravelmente mais lentos

Problemas de equilíbrio e de movimento

Alteração de algumas funções visuais

Fala arrastada

Vômito, sobretudo se esta alcoolemia for atingida rapidamente

0,16-0,29

Transtornos graves dos sentidos, inclusive consciência reduzida dos estímulos externos

Alterações graves da coordenação motora, com tendência a cambalear e a cair frequentemente

0,30-0,39

Letargia profunda

Perda da consciência

Estado de sedação comparável ao de uma anestesia cirúrgica

Morte (em muitos casos)

A partir de 0,40

Inconsciência

Parada respiratória

Morte, em geral provocada por insuficiência respiratória