Detran encerra campanha Maio Amarelo com blitz educativa

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) realiza nesta quarta-feira (31.5), às 14h, na avenida Afonso Pena com a rua Rio Grande do Sul, na Capital, blitz educativa de encerramento do Movimento Maio Amarelo. Participarão do evento todos os membros do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) e apoiadores do Movimento.

Com a temática: #Minha escolha faz a diferença, o Movimento envolveu os 79 municípios do Estado, desde órgãos governamentais à sociedade civil. “O Maio Amarelo foi criado com o objetivo de chamar a atenção da população, sobre as escolhas de cada um para um trânsito mais seguro e menos violento. Apesar de todo o investimento por parte do Governo do Estado em educação para o trânsito, esse empenho que observamos neste mês da sociedade é fundamental para conscientização e redução dos acidentes e de mortes no trânsito”, ressalta o diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro.

Maio Amarelo

Criado em 2014, o movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade para que haja uma mudança no comportamento de todos os envolvidos no trânsito.

Em 2011 a Organização das Nações Unidas propôs a “Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020”, desde então governos de todo o mundo se comprometem a tomar novas medidas para prevenir os acidentes no trânsito, que matam cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano.