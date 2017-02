Detran inicia ações sobre prevenção e segurança no trânsito durante o Carnaval

Com a proximidade das festividades carnavalescas, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), começa nesta quinta-feira (23) as ações de Carnaval. Com o tema “Nessa folia eu tô legal. Álcool + direção não dá samba”, a campanha visa passar mensagens educativas sobre prevenção e segurança no trânsito.

As ações serão realizadas em Campo Grande e Corumbá – cidades do estado que recebem o maior número de visitantes no Carnaval – entre os dias 23 a 28 de fevereiro. Entre as atividades previstas estão: distribuição de adesivos, bandanas, bottons e outras peças contendo recomendações e orientações aos foliões sobre os comportamentos corretos no trânsito.

Em 2017, a novidade é que o governo do estado estará, literalmente, ao lado dos foliões com o bloco de rua dos servidores do Detran-MS. No bloco, os servidores estarão uniformizados com um abadá personalizado e também com um estandarte de abre-alas.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro, é fundamental que o órgão aproveite uma das maiores festas populares do país para massificar e reforçar os apelos em favor da vida.

“Os cidadãos e cidadãs precisam ter a perspectiva concreta da cidadania. E a presença do governo traz esta certeza, sobretudo porque quando se governa para as pessoas o foco deve ser o da convivência. E no trânsito seguro, com a direção consciente e respeitosa, essa convivência é possível”, afirma.

Com o Detran-MS dando prioridade para seu papel educativo em relação a sociedade, o governo de Mato Grosso do Sul vem realizando uma das mais resolutivas políticas públicas de segurança no trânsito do Brasil. Os resultados de seus serviços e campanhas aferem o alcance no esforço para prevenir acidentes e proteger a vida.

Um indicador da eficiência desse processo está nos levantamentos oficiais consolidados da Seguradora Líder (DPVAT). O total de indenizações pagas por morte em acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul em 2015 caiu 15,95% em relação a 2014. Além disso, no mesmo período, as indenizações por invalidez permanente também sofreram redução, caindo 9,78% no estado, o segundo melhor índice do Centro-Oeste.

PROGRAMAÇÃO CAMPO GRANDE

Quinta-feira – 23/02

– Bloco Evoé Baco, às 18h, na Orla Ferroviária

– Bares da Avenida Afonso Pena, Bom Pastor e Antônio Maria Coelho

Sábado – 25/02

– Bloco Cordão Valú, às 16h, na Esplanada Ferroviária

Domingo – 26/02

– Bloco Vai Quem Vem, às 16h, na Praça do Rádio Clube

– Desfile de Blocos, às 18h, na Esplanada Ferroviária

Segunda-feira – 27/02

– Desfile das Escolas de Samba, às 20h, na Rua Alfredo Scaff

Terça-feira – 28/02

– Bloco Cordão Valú, às 16h, na Esplanada Ferroviária

– Desfile das Escolas de Samba, às 20h, na Rua Alfredo Scaff

PROGRAMAÇÃO CORUMBÁ

Sábado – 25/02

– Bloco Sandálias de Frei Mariano, às 10h, na Rua Frei Mariano com a Rua Cuiabá

– Roda de samba, a partir das 10h30, no Porto Geral

– Bloco Afoga o Ganso, a partir das 23h, na Rua Dom Aquino (entre a Rua Major Gama Filho e Firmo de Matos)

Domingo – 26/02

– Desfile das Escolas de Samba, às 19h

Segunda-feira – 27/02

– Desfile das Escolas de Samba, às 19h