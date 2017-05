Detran inicia curso de Instrutor Especializado de Transporte Coletivo

Com a carga horária total de 40 horas/aulas, o curso visa proporcionar a formação de instrutores para ministrar aulas

Nesta segunda-feira (29.5), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou o curso de Formação de Instrutor Especializado – Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiro.

Com a carga horária total de 40 horas/aulas, o curso visa proporcionar a formação de instrutores para ministrar aulas em cursos de Formação de Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros.

As disciplinas ministradas são: Direção defensiva aplicada, Legislação aplicada ao transporte de passageiros (Nacional, Estadual e Municipal), Legislação de trânsito e Relacionamento interpessoal.

As aulas presenciais seguem até o dia 7 de junho, no período noturno, das 17h30 às 22h25, Bloco 19, na sede do Detran – localizada na MS 080, km 10, saída para Rochedo. Para outras informações sobre cursos oferecidos basta acessar o site Detran.