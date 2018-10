A partir desta segunda-feira (1º) o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) dá início ao serviço de parcelamento de dívidas que vai beneficiar usuários em todo o Estado.

Todas as dívidas poderão ser parceladas em até 12 vezes e o usuário poderá utilizar até três cartões de crédito diferentes, se for necessário, para atingir o limite de crédito de cada cartão.

A primeira cabine será instalada em Campo Grande, na sede do Detran, localizada na MS 080, saída para Rochedo. Após 60 dias os serviços devem estar disponibilizados no interior do estado e em outros pontos instalados também na capital.

Atualmente, o pátio do Detran possui 10.436 veículos apreendidos. Destes, 10.190 possuem algum tipo de pendência financeira como multas, licenciamentos e outros. A dívida referente ao atraso no pagamento de licenciamento lidera o ranking de pendências podendo chegar a R$ 67 milhões, sendo que o valor total deve ultrapassar os R$ 300 milhões.

O serviço irá facilitar aos proprietários de veículos na quitação de seus débitos. É importante ressaltar que no parcelamento das dívidas serão cobrados os encargos financeiros do cartão, cabendo a cada um analisar sua decisão no ato do parcelamento.

Para atender a essa demanda, de acordo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em seu artigo 12 da portaria 149 de 2018, o credenciamento é exclusividade do Departamento Nacional cabendo aos órgãos e entidades executivas de trânsito firmarem, sem ônus, parecerias técnico operacionais para viabilizar o pagamento parcelado de débitos relacionados à veículos.