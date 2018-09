O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) formalizou nesta terça-feira (25), o Termo de Cooperação Técnica e Permissionamento, que possibilitará a opção de parcelamento de pagamento, no sistema interno do Detran. Os motoristas com pendências financeiras no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) poderão dividir o débito em até 12 parcelas, a partir de segunda-feira (1º de outubro) De acordo com informações do representante local da empresa, Domingos Vasques de Sá, todas as dívidas poderão ser parceladas e o usuário poderá utilizar até três cartões de crédito diferentes se for necessário para atingir o limite de crédito de cada cartão.

Uma cabine será implantada no corredor principal do Detran-MS sede. O horário de atendimento deverá seguir o do órgão, que é das 7h30 às 13h30.