Detran notifica proprietários de veículos apreendidos

Foi publicado nessa quarta-feira (18) no diário oficial do Estado – DOE, um edital de notificações de 14 páginas com 2.171veiculos que estão recolhidos/apreendidos nos pátios do Detran e que irão a leilão no prazo de 30 dias caso seus proprietários não compareçam ao órgão para regularizar a situação do veiculo.

Os proprietários dos veículos devem comparecer nos respectivos locais de recolhimento/apreensão, que estão relacionados no edital, para fins de regularização da documentação, e o pagamento dos encargos devidos relativo aos veículos.

O não comparecimento dos proprietários no prazo estabelecido na notificação implicará no leilão dos veículos, na forma da Resolução CONTRAN nº 623, de 06 de Setembro de 2016, e do art. 328, da Lei 9503, de 23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O DETRAN ainda informa que os veículos poderão ser levados a qualquer modalidade de Leilão, ou seja, para desmontagem, reciclagem ou circulação. Para mais informações, os proprietários devem comparecer as Agências de Trânsito dos Municípios onde estão apreendidos os veículos.

O edital está no DOE da página 11 até a página 25.