Detran orienta pedestres sobre travessia correta nas vias

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), em parceria com a Agência Municipal de Trânsito (Agetran), começou na segunda-feira (10.7) mais uma etapa da campanha “Pedestre. Gesto feito que merece respeito”.

Nesta etapa, a campanha tem uma dinâmica diferente: os servidores do Detran e os agentes fiscalizadores percorrem por dia, aproximadamente, quatro faixas de pedestres em diferentes localidades e em dois períodos para orientarem pedestres e condutores sobre o comportamento correto em faixas de pedestres que não possuem sinalização semafórica.

Durante a ação, os gestores do Detran ainda observam as condições da faixa de pedestre e o comportamento dos usuários de trânsito, para, posteriormente, entregar relatórios e argumentar com os órgãos competentes sobre melhorias que podem ser implementadas nas vias analisadas.

Conforme dados do Detran, neste ano 137 atropelamentos foram registrados em Campo Grande. O gestor de Educação e Segurança de Trânsito, Ivar Custódio da Silva, ressalta que alguns fatores negativos resultam em acidentes de trânsito com atropelamento de pedestres.

“Infelizmente ainda existe muito desrespeito, falta de atenção e excesso de velocidade que colocam a vida do pedestre em risco. Por outro lado, os pedestres devem sempre sinalizar a sua intenção, verificar se todos os veículos pararam e se há condições seguras de travessia”, destaca.

Para somar com o trabalho de educação de trânsito, a Agetran ainda fiscaliza os condutores que não obedecem a lei. Por exemplo, os veículos que não dão preferência de passagem aos pedestres que se encontram na faixa estão sendo autuados. Essa infração é considerada gravíssima, gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

A campanha segue até o fim do ano, sendo realizada em uma semana de cada mês, mas a recomendação é que, independente de fiscalização, o motorista esteja sempre atento e respeite a intenção do pedestre, para que tenhamos assim um trânsito seguro e harmonioso.