O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) retomou os atendimentos após o sistema ser restabelecido na tarde desta quarta-feira (17).

As agências do órgão, em todo estado, ficaram impossibilitadas de realizar qualquer tipo de atendimento desde as primeiras horas desta manhã, após a queima de um transformador ocasionar danos ao sistema do Detran.

Equipes da Superintendência de Gestão da Informação (SGI) e da Energisa concluíram a troca do transformador que queimou na noite de terça-feira (16). O serviço está normalizado desde às 16h.