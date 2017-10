Detran/MS alerta para cuidados na direção durante horário de verão

No último domingo (15), o horário de verão começou para 10 estados e o Distrito Federal, alterando a rotina de 130 milhões de brasileiros. Conforme pesquisa, metade da população se sente mal no horário de verão. Desses 50%, 25% se ajusta em mais ou menos um mês, mas os outros 25% não se ajustam durante todo o horário de verão.

Independente do tempo que cada um tem para ajustar o próprio relógio biológico, o corpo tende a ter sensação de cansaço e, por este motivo, devemos redobrar os cuidados na direção, já que a fadiga pode aumentar a distração e os riscos de acidentes.

Para que o trânsito permaneça tranquilo e seguro no início do horário de verão, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) destaca algumas dicas para minimizar o cansaço:

- Diminuir o ritmo das atividades no período noturno;

- Dormir um pouco antes do horário habitual nas primeiras semanas;

- Fazer alongamentos antes de iniciar a direção;

- Manter uma boa postura durante a direção;

- Manter um ambiente agradável no veículo para evitar estresse e desvio de atenção;

- Evitar distrações, como manuseio de objetos e equipamentos;

- Alimentar-se bem e praticar esportes são hábitos que também colaboram para evitar o cansaço e o estresse.