Deu carona e teve o carro roubado

Depois de sair na noite e dar carona a três homens em um bar, Antônio Carlos da Silva, de 61 anos, teve o carro roubado pelos desconhecidos. O roubo aconteceu na madrugada de sábado (10) na rua Guaianazes no jardim Leblon.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar próximo ao Supermercado Comper na Avenida Bandeirantes. No local ele conheceu dois homens, um se apresentou como Alagoas. O outro não disse seu nome e nem apelido, se intitulou apenas como sendo primo de Alagoas.

Na hora de ir embora, os supostos primos pediram uma carona a Carlos, quando apareceu mais um homem e disse que era amigo deles e também pediu carona. Sem desconfiar de nada Antônio, que dirigia uma VW /Saveiro 1.6 de placa NSB1691, deixou que todos entrassem em seu carro.

Parou para urinar e roubou veículo

O dono do Saveiro deixou Algoas e se primo na Avenida Bandeirantes próximo ao terminal de transbordo, já o último homem continuou no carro. Ao chegar à rua Guaianazes, o criminoso pediu para que Silva parasse o carro, pois queria mijar. Ao descer do carro o suspeito retirou uma arma da cintura e exigiu que a vítima entregasse a chave do carro para então rouba – ló.

Conforme Carlos, o autor era moreno escuro, cabelo curto, estatura média, porte médio. Para a vítima Alagoas conhece o autor e não tem certeza que ele e seu primo estão envolvidos no roubo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro como roubo majorado pelo emprego de arma.