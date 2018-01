Deve ser liberado ainda nesta quinta-feira o trecho interditado da MS-338

Deve ser liberado para todos os tipos de veículos, nesta quinta-feira (4), o trecho da rodovia MS-338 que estava interditada parcialmente desde o dia 2 de janeiro, devido ao desmoronamento de parte da pista. A rodovia está em meia pista e só permite a passagem de veículos de passeio e caminhões leves.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o desvio na lateral da própria pista, no sentido oposto do rompimento, já está em execução e deve ser finalizado no final da tarde, quando então será permitido o tráfego de todos os tipos de veículos.

Rompimento de galerias

O desmoronamento desse trecho da MS-338, precisamente a 21 quilômetros do município de Santa Rita do Pardo, aconteceu na terça-feira (2) e, desde então, o local vem sendo 100% monitorado por uma equipe da empresa que realiza a restauração da rodovia, a Pavi Service.

Na tarde de quarta-feira (3), com a melhoria do clima, a empresa iniciou o transporte dos materiais para o desvio e deve concluir os trabalhos ainda hoje.