Câmara de Vereadores não terá expediente no dia 13 de outubro

Foi publicado no diário Oficial da Câmara de vereadores, desta quarta-feira (04), que no dia 13 de outubro de 2017 não haverá expediente na Casa de Leis.

Não haverá expediente de acordo com o Decreto n. 13.300, do Executivo Municipal, publicado no Diogrande de 02 de outubro de 2017, e o artigo 216 do Regimento Interno desta Câmara Municipal.

Portanto devido ao feriado prolongado a Câmara inicia o feriado na próxima quarta-feira dia 11, e só retorna aos trabalhos na segunda-feira dia 16 de outubro.