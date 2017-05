Dez árbitros de MS atuam neste fim de semana no Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol escalou dez árbitros do quadro da FFMS para atuarem neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro Séries A e D.

Pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, no sábado(27), o RB Brasil recebe a Caldense no Moisés Lucarelli pelo grupo A12 com arbitragem de Thiago Alencar Gonzaga. O jogo será às 16h(Hora MS).

Já no domingo, o Sete de Setembro recebe o Aparecidense no Douradão às 16h(Hora MS) pelo grupo A11 com Ruy César Lavarda e Edson Campos de Mendonça nas bandeiras e Renan Novaes Insabralde como 4ºárbitro.

Pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Atlético-GO x Corinthians se enfrentam no Serra Dourada às 15h(Hora MS) com sexteto da FFMS atuando. Paulo Henrique Volkkop apita o jogo e será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo.

Cícero Alessandro de Souza será o quarto árbitro enquanto Marcos Mateus Pereira e Paulo Henrique Salmazio serão os árbitros adicionais. O jogo terá transmissão dos canais Globo e Premiere para todo o Brasil.