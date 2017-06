Dez pessoas ficam feridas após capotamento na BR-419

Dez pessoas ficaram feridas em um capotamento na BR-419, próximo de Aquidauana, quatro pessoas precisaram ser imobilizadas e levadas para o hospital. As vítimas tinham entre 17 e 73 anos.

Segundo o site O Pantaneiro, a família se deslocava para passar um fim de semana em uma fazenda na região do Taboco, quando uma Seriema cruzou a frente do veículo, na tentativa de se desviar do animal, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou, próximo à margem da rodovia.

Algumas pessoas que estavam na carroceria foram arremessadas para fora, não houve vítima fatal.