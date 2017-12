O último mês do ano começa com tempo nublado em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. As chuvas continuam nesta sexta-feira (1°).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol deve aparecer, mas o tempo deve se manter instável com chuvas especialmente no norte e noroeste do Estado.

O dia amanheceu com os termômetros marcando 18°C em Campo Grande, mas a máxima é de 28°C. No Estado a temperatura mínima prevista é de 17° C e a máxima deve atingir 32°C.