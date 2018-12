Em apoio à Campanha de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele, "Dezembro Laranja", realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia de Mato Grosso do Sul (SBD/MS), a Prefeitura Municipal de Campo Grande caracterizou um dos principais monumentos da cidade, o Obelisco, com iluminação da cor laranja.

Para o dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia de Mato Grosso do Sul (SBD/MS), Alexandre Moretti, é extremamente importante que as autoridades públicas estejam engajadas em prevenir e combater as doenças, principalmente as que causam grande impacto e podem levar ao óbito.

“Fico muito feliz com a atitude do prefeito em iluminar um monumento histórico durante todo o mês de dezembro. Ações como estas chama a atenção da população sobre a importância da prevenção ao câncer de pele, que é responsável pelo maior número de registro de tumores malignos no Brasil”, afirmou Moretti.

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, afirmou que toda campanha é importante porque nos incentiva a prevenir e, consequentemente, reduzir os casos de doença e ressaltou: “Neste caso, do câncer, é ainda mais importante, porque aumenta a chance de cura de uma doença que castiga muitas pessoas e ocasiona perdas de muitas vidas”.

Sobre a Campanha

Dezembro Laranja é uma mobilização nacional de prevenção e combate ao câncer de pele, durante o mês inteiro a Sociedade Brasileira de Dermatologia e suas regionais desenvolvem ações de conscientização sobre os riscos da exposição solar sem que haja uma cautela.