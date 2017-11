Dia amanhece nublado e chuvas continuam em MS

As chuvas não dão trégua e a terça-feira (7) amanhece com tempo nublado em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a instabilidade diminui, mas a previsão de chuvas continuam no Estado.

Durante a manhã o clima fica ameno, mas as temperaturas começam a subir durante o dia.

O dia amanheceu com os termômetros marcando 19°C em Campo Grande, já a máxima chega a 28°C. No Estado a temperatura mínima prevista é de 17° C e a máxima deve atingir 32°C.