A Semana Nacional de Mobilização de Combate ao Aedes Aegypti conhecido como “Dia D” aconteceu nesta sexta-feira (30), na comunidade do Bairro Mata do Jacinto, na Escola Municipal Elpidio Reis.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad a mobilização conta com a participação dos entes federados: União, Estado e Município. “Esta mobilização tem a finalidade mostrar que a união de todos, governo e população, é a melhor forma de derrotar o mosquito, principalmente nos meses de novembro a maio, considerados o período epidêmico para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

No ano de 2015 foram 1700 casos de dengue e neste ano de 2018 foram registramos somente 150 casos. Marquinhos afirama "isso mostra que estamos trabalhando e vamos continuar conscientizando a população no combate à dengue”.

A agente de endemias da Sesau Rosilene da Silva lembra que as equipes tem intensificado o trabalho de combate nas residências. “A prevenção e a melhor forma de combater o mosquito. Nessa guerra contra o mosquito é bom: Guardar as garrafas de cabeça para baixo, eliminar águas dos vasos, tampar tanques e tonéis, lavar semanalmente os depósitos de água, manter as caixas d’água fechada, entregar os pneus velhos à equipe de limpeza, colocar o lixo em sacos plásticos fechados, com estas ações nós vamos evitar a dengue”, frisou Rosilene.