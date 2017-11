Dia D promove inclusão de da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho

Nesta sexta-feira (1°), o Ministério Público do Trabalho (MPT) junto com aFundação Social do Trabalho (Funsat), realizam o Dia D de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários reabilitados do INSS.

A ação acontecerá na sede da Funsat e contará com a presença de 56 empresas, que disponibilizarão vagas para preenchimento dos seus quadros de pessoal.

Os empregadores estarão durante todo o dia realizando atendimentos, sendo 18 empresas das 8h às 11h, 17 empresas das 11h às 14h e outras 18 empresas das 14h às 17h. Nesse período, elas estarão realizando processos seletivos num mesmo espaço, ampliando as chances dos trabalhadores PcD de alcançar uma inserção profissional.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, destacou a presença das empresas nessa ação. “Mais uma conquista em prol daqueles que precisam. Serão mais de 50 empresas e sou grato a esses parceiros que estarão conosco neste evento. Tenho certeza que vamos inserir muitos trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho”, disse.

Para participar, os trabalhadores precisam estar munidos de documentos pessoais, carteira de trabalho e laudo médico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-4635 ou (67) 99943-9546.