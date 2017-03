Dia da Saudade reúne ex-alunos da Escola Paulo Freire em programação especial

Na manhã deste sábado (11), a Diretora Pedagógica da Escola Paulo Freire, Professora Adelina Spengler, ao lado dos professores Robson Ribeiro, Carlos Osório, Milene Gasparine, Sandra Carrilho e Rogério Rinhel recepcionaram um grupo de ex-alunos para o primeiro Dia da Saudade do projeto Na História e na Memória Paulo Freire.

Voltar para a escola dos tempos de juventude depois de ser um adulto formado. Para os mais saudosistas a ideia já emociona, por isso o corpo docente da Escola Paulo Freire, resolveu ir além da lembrança e realizar um verdadeiro dia para matar a saudade.

Sentar novamente no banco da sala de aula? Conversar com os amigos no pátio da escola durante o recreio? Participar da aula de educação física? Parece brincadeira, mas os alunos das turmas de 1992 a 2000 da Escola Paulo Freire, foram convidados para reviver todas essas experiências.

Para a professora Adelina, todos os alunos, professores e profissionais que fizeram e fazem parte da Escola, ajudam a formar a história da Instituição que cresce mais a cada dia. Estreitar os laços com quem já se formou é uma forma de manter essa história sempre viva.

A professora ressalta, “é um orgulho enorme encontrar ex-alunos e ver o quão bem eles se saíram em suas vidas profissionais e pessoais. Estamos formando bons cidadãos, profissionais expoentes em suas áreas de atuação e pais de família admiráveis. Aqui no Paulo Freire, já temos filhos de ex-alunos estudando nas nossas turminhas. Isso é uma prova que estamos fazendo a coisa certa. Estamos construindo uma família”.

O dia da saudade deve receber cerca de 50 ex-alunos em sua primeira edição, que terão no encontro, uma forma de resgatar os vínculos que se criaram na idade escolar.

A vontade de participar não é à toa, a Escola Paulo Freire sempre primou por promover um ensino de excelência, mas também criar vínculos afetivos, estimulando alunos a desenvolverem o máximo potencial acadêmico e social.

Acolher com carinho é uma das marcas da Instituição que possui mais de 34 anos de história e poderá ser reafirmada mais uma vez na recepção dos ex-alunos.