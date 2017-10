Dia do Fisioterapeuta: evento capacita estudantes e profissionais na Capital

Em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta, celebrado hoje, começa na próxima terça-feira (17) a 4ª Jornada Acadêmica de Fisioterapia da Anhanguera de Campo Grande. Serão oito palestras e três minicursos voltados para estudantes e profissionais se atualizarem sobre as novidades do mercado e aprimorarem conhecimentos específicos da profissão. Para participar, é preciso realizar a inscrição diretamente na unidade, situada na avenida Gury Marques, 3203 – saída para São Paulo. O investimento é de R$ 50,00 para o ciclo de palestras e R$ 50,00 por workshop.

O coordenador do curso de Fisioterapia, João Henrique Nogueira, explica que serão discutidos temas como: crossfit, reabilitação do atleta, criolipólise, fisioterapia nas disfunções renais, estimulação precoce em UTI neonatal, reabilitação neurofuncional, neurociência, entre outros. "A jornada acadêmica é uma oportunidade para debater e aprofundar assuntos diferentes da rotina da sala de aula. Em 13 de outubro, comemoramos o Dia do Fisioterapeuta, por isso, promover e disseminar novos conhecimentos para a sociedade é nossa forma de valorizar e reconhecer a importância desse profissional", explica o professor. Confira programação completa do encontro.

17 de outubro - Minicursos

Tema: Acupuntura

Ministrante: Toshiro Hishinuma – massoterapeuta e acupunturista

Horário: 19h às 22h

Tema: Dry Needling

Ministrante: Waldemar Pereira da Silva Neto – fisioterapeuta especialista em Quiropraxia e em Saúde da Família.

Horário: 19h às 22h

Tema: Posturologia

Ministrante: Sandro Pinho – fisioterapeuta especialista em Oteopatia e Terapias Manuais

Horário: 19h às 22h

18 de outubro – Palestras

Tema: Fisioterapia do trabalho nas empresas do Sus

Ministrante: Arquimedes Augusto Penha – fisioterapeuta doutor em Ciências da Saúde, especialista em Ergonomia, em Fisioterapia do Trabalho e em Higiene Ocupacional.

Horário: 19h

Tema: Neurociência em fisioterapia

Ministrante: Rosalbina Santiago Préfice – fisioterapeuta mestra em Psicologia da Saúde, professora universitária, especialista em Intervenção Neuropediatria e coordenadora da clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Anhanguera.

Horário: 21h20

19 de outubro – Palestras

Tema: Reabilitação do complexo do pé e tornozelo do atleta

Ministrante: especialista em Fisioterapia no Esporte e Fisioterapia Esportiva, mestre em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste e sócia proprietária na clínica Byofísio.

Horário: 19h

Tema: Criolipólise convencional de reperfusão e de preparo

Ministrante: Claudia Massolim Brancaglion – fisioterapeuta especialista em Fisioterapia Dermatofuncional, docente pela Tech Plane.

Horário: 20h20

Tema: Fisioterapia nas disfunções renais

Ministrante: Ana Carolina dos Santos Demarchi – especialista em Terapia Intensiva e doutora em Fisiopatologia em Clínica Médica

Horário: 21h20

20 de outubro – Palestras

Tema: Estimulação precoce em UTI neonatal

Ministrante: Lais Wendemberg dos Santos – Mestra em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste e especialista em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica.

Horário: 19h

Tema: Estratégias atuais em reabilitação neurofuncional

Ministrante: Gilberto Vieira Júnior – especialista em Fisioterapia Multifuncional e fisioterapeuta da Cassems e do Hospital Regional.

Horário: 20h20

Tema: Crossfit

Ministrante: Trauer Tajes – educador físico, especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo e pós-graduado em Medicina da Atividade Física e do Esporte e sócio proprietário da Cross Fit Pantaneiros.

Horário: 21h20

AGENDA

Anhanguera | 4ª Jornada Acadêmica de Fisioterapia

Data: 17 a 20 de outubro

Horário: das 19h às 22h

Local: Anhanguera de Campo Grande

Av. Gury Marques, 3.203 – Chácara das Mansões – saída para SP

Investimento: R$ 50,00 pelo ciclo de palestras; R$ 50,00 por minicurso

Informações: (67) 9 9187.5376; 9 9236.5000; 99206.8954; 9 9222.2785