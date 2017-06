Dia dos Namorados deve movimentar comércio na Capital segundo ACICG

Levantamento produzido pelo Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) revela que 84% dos entrevistados pretendem presentear no Dia dos Namorados, e o principal local para as compras será o centro de Campo Grande. Com a nova liberação de saques de contas inativas do FGTS a partir deste sábado (10), o movimento no comércio deve ser intenso, porém, muitos namorados sentirão o amargor dos impostos, que podem chegar a 78,99% sobre alguns dos produtos mais cobiçados na data festiva.

A pesquisa de intenção de compra foi produzida entre os dias 19 e 24 de maio, com entrevistas de 492 pessoas, em sete regiões da Capital: Segredo, Prosa, Lagoa, Imbirussu, Anhanduizinho, Bandeira e Centro.

A maioria dos entrevistados (30%) está disposta a investir de R$ 51,00 a R$ 100,00, e 22% vai gastar de R$ 101,00 a R$ 150,00. Se a análise incluir todas as faixas de valores até R$ 150,00, 65% dos entrevistados têm disponibilidade de gastar até esse valor para comprar o seu presente. Quase 70% desses entrevistados afirmaram que comprarão à vista.

João Carlos Polidoro, presidente da ACICG, diz que os empresários aguardam movimento intenso para este fim de semana. “O Dia dos Namorados é uma das datas mais quentes para o comércio, e a liberação de quase R$141 milhões do saque do FGTS para o estado no sábado, certamente vai contribuir com aumento do movimento nas lojas”, acredita.

As lojas do Centro foram apontadas pelos consumidores como melhores locais para comprar os presentes, com 35% da escolha dos entrevistados, porém 19% ainda estão indecisos e não sabem onde farão suas compras.

Entre as opções favoritas de presentes citados na pesquisa estão perfumes (18%), roupas (16%) e flores (12%). “Apesar do romantismo que envolve a simbologia desses presentes, o consumidor pode ter uma amarga surpresa ao se deparar com a incidência de impostos sobre seus presentes. Por exemplo, 78,99% do valor de um perfume importado é imposto; 34,67% sobre o valor de uma roupa, é imposto; e sobre o preço das flores, 17,41% são impostos”, informa Polidoro.

Outros produtos citados como sapatos, bolsas e acessórios, também possuem alta carga tributária incidindo sobre seus preços.